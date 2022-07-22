Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! 'Yap Bi Güzellik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yap Bi Güzellik şarkı sözleri nelerdir? Yap Bi Güzellik sözleri nedir? Şarkının sözleri ve müziği kime ait? Tarkan - Yap Bi Güzellik klibi yayınlandı mı? İşte tüm şarkı sözleri...
Tarkan - Yap Bi Güzellik şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Tarkan'a aittir. Müziği ise Tarkan – Ozan Çolakoğlu ikilisine aittir. Şarkı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz...
TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
***
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
***
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
***
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
***
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
***
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
***
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Tarkan'ın yeni şarkısının klibi 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni sayısı aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
- Söz: Tarkan
- Müzik: Tarkan – Ozan Çolakoğlu
- Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
- Yönetmen: İrfan Yıldırım
- Yapımcı: DMC