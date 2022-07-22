Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! 'Yap Bi Güzellik' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Tarkan - Yap Bi Güzellik şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Tarkan'a aittir. Müziği ise Tarkan – Ozan Çolakoğlu ikilisine aittir. Şarkı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz...

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

***

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

***

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

***

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

***

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

***

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

***

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Tarkan'ın yeni şarkısının klibi 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni sayısı aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle: