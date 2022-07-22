Tarkan - Yap Bi Güzellik sözleri! Tarkan - Yap Bi Güzellik şarkısının sözleri nedir, şarkı ne zaman çıkacak, sözleri yayınlandı mı?

Tarkan, Geççek şarkısından sonra "Yap Bi Güzellik" şarkısını çıkardı. Şarkının klibi 22 Temmuz'da yayınlanacak. Peki, Yap Bi Güzellik sözleri nelerdir? Yap Bi Güzellik sözleri yayınlandı mı? Tarkan - Yap Bi Güzellik şarkısı ne zaman yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarkan, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla Yap Bi Güzellik şarkısının orijinal klibinin 22 Temmuz'da çıkacağını belirtti.

Geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı Geççek isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıkları yapıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, önümüzdeki haftalarda çıkacak şarkısının müjdesini vererek "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi.

"GERİ SAYIM BAŞLADI, HEYECAN SARDI"

'Yap Bi Güzellik' şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tarkan, 5,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımını gören Ezgi Mola, Fatih Ürek ve Samsun Demir gibi isimler yorum yaparak "Şarkıyı bekliyoruz" dedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARKAN - YAP Bİ GÜZELLİK ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Şarkı yayınlanmadığı için henüz sözleri bilinmiyor. Şarkının bugün yani 22 Temmuz Cuma 2022'de Youtube Tarkan kanalında yayınlanması bekleniyor. Şarkı yayınlanınca sözlerini sizlerle paylaşacağız.