Megastar olarak bilinen Tarkan'ın yeni şarkısı dün gece müzik platformlarına yüklendi. Müzik severlerin heyecanla beklediği şarkının klibi ise merak edildi. Piyasaya çıktığı andan beri büyük ilgi gören Son Durak şarkının klibi haberimizde yer alıyor. Tarkan hayranları arama motorlarında Tarkan Son Durak video izle! Son Durak YOUTUBE HD izle! Tarkan- Son Durak sözleri araması yapıyor.

Tarkan Son Durak video izle araması müzik severler tarafından yapılıyor. Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı kısa sürede büyük ilgi topladı. Tarkan hayranları arama motorlarında Tarkan Son Durak video izle! Son Durak YOUTUBE HD izle! Tarkan- Son Durak sözleri araması yapıyor. Son zamanlarda çıkardığı Geççek ve Yap Bi Güzellik ile adından söz ettiren Tarkan, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isim son olarak yeni şarkısı Son Durak'ın yayınladı.

TARKAN- SON DURAK ŞARKISI SÖZLERİ

Tükettik biz, ne varsa

Kalmadı hiç umut

Güneşli bakan o gözler

Şimdi bulut bulut

Boğazımda bi' düğüm

Tutuldu aşk dilimde

Yıkıldı yere bir bir

Koca dağlar içimde

Çok istedim bu bi' rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

"Yok, geri dönüşü yok" dedi

"Bu ayrılık kaderde yazılı" dedi

Sana "Kal" diyemiyorum

"Gitme" diyemiyorum

Son durak bu, biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor, bi' daha

Bir çiçek gibi narin

İhmale gelmez, aşk

Zaman denen hain

Ayırdı yolumuzu, bak

Çok üzülüyorum, inan

Belli etmesem de

Sessizce göz yaşlarım

Akar durur içime

Çok istedim bu bi' rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

"Yok, geri dönüşü yok" dedi

"Bu ayrılık kaderde yazılı" dedi

Sana "Kal" diyemiyorum

"Gitme" diyemiyorum

Son durak bu, biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor, bi' daha

Sana "Kal" diyemiyorum

"Gitme" diyemiyorum

Son durak bu, biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor, bi' daha

Son durak bu, biliyorum

Geldik yolun sonuna

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor, bi' daha

Günlerdir sosyal medya hesaplarından yeni şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan Tarkan, dinleyicilerden tam not aldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Megastar'ın yeni şarkısı için "Tarkan hançeri sapladı", "Dinlediğim en iyi şarkı" ve "Tarkan yine farkını göstermiş" yorumları yapıldı.