Tarkan Son Durak video izle! Son Durak YOUTUBE HD izle! Tarkan- Son Durak sözleri!
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Megastar olarak bilinen Tarkan'ın yeni şarkısı dün gece müzik platformlarına yüklendi. Müzik severlerin heyecanla beklediği şarkının klibi ise merak edildi. Piyasaya çıktığı andan beri büyük ilgi gören Son Durak şarkının klibi haberimizde yer alıyor. Tarkan hayranları arama motorlarında Tarkan Son Durak video izle! Son Durak YOUTUBE HD izle! Tarkan- Son Durak sözleri araması yapıyor.
Tarkan Son Durak video izle araması müzik severler tarafından yapılıyor. Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı kısa sürede büyük ilgi topladı. Tarkan hayranları arama motorlarında Tarkan Son Durak video izle! Son Durak YOUTUBE HD izle! Tarkan- Son Durak sözleri araması yapıyor. Son zamanlarda çıkardığı Geççek ve Yap Bi Güzellik ile adından söz ettiren Tarkan, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isim son olarak yeni şarkısı Son Durak'ın yayınladı.
TARKAN- SON DURAK ŞARKISI SÖZLERİ
Tükettik biz, ne varsa
Kalmadı hiç umut
Güneşli bakan o gözler
Şimdi bulut bulut
Boğazımda bi' düğüm
Tutuldu aşk dilimde
Yıkıldı yere bir bir
Koca dağlar içimde
Çok istedim bu bi' rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
"Yok, geri dönüşü yok" dedi
"Bu ayrılık kaderde yazılı" dedi
Sana "Kal" diyemiyorum
"Gitme" diyemiyorum
Son durak bu, biliyorum
Geldik yolun sonuna
Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor, bi' daha
Bir çiçek gibi narin
İhmale gelmez, aşk
Zaman denen hain
Ayırdı yolumuzu, bak
Çok üzülüyorum, inan
Belli etmesem de
Sessizce göz yaşlarım
Akar durur içime
Çok istedim bu bi' rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
"Yok, geri dönüşü yok" dedi
"Bu ayrılık kaderde yazılı" dedi
Sana "Kal" diyemiyorum
"Gitme" diyemiyorum
Son durak bu, biliyorum
Geldik yolun sonuna
Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor, bi' daha
Sana "Kal" diyemiyorum
"Gitme" diyemiyorum
Son durak bu, biliyorum
Geldik yolun sonuna
Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor, bi' daha
Son durak bu, biliyorum
Geldik yolun sonuna
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor, bi' daha
TARKAN- SON DURAK ŞARKISI VİDEO İZLE!
Günlerdir sosyal medya hesaplarından yeni şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan Tarkan, dinleyicilerden tam not aldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Megastar'ın yeni şarkısı için "Tarkan hançeri sapladı", "Dinlediğim en iyi şarkı" ve "Tarkan yine farkını göstermiş" yorumları yapıldı.