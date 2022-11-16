Tarkan'ın yeni solo şarkısı Son Durak'ın çıkmasına sayılı günler kaldı. Müzik severler şarkının sözleri belli oldu mu merak etti. Peki, Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri nedir? Son Durak şarkısının sözleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısının ismi belli oldu. 'Son Durak' ile sevenlerin karşısına çıkacak olan Tarkan'ın yeni şarkısının sözleri ne merak ediliyor. Peki, Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri nedir? Son Durak şarkısının sözleri belli oldu mu? Ayrıntılar sizlerle...

TARKAN - SON DURAK ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarkan'ın yeni şarkısı "Son Durak" 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde yayınlanacak. Şarkının resmi Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor. Bunun dışında Spotify, Apple Müzik gibi platformlarda da yayınlanması bekleniyor.

Twitter Tarkan paylaşımı:

"#SonDurak 18 Kasım'da..."

TARKAN - SON DURAK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Şarkı sözleri henüz yayınlanmadı. 18 Kasım tarihinde şarkı çıktıktan sonra sözlerini haberimize ekleyeceğiz.