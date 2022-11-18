Tarkan - Son Durak şarkı sözleri! 'Son Durak' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Son Durak şarkı sözleri nelerdir? Tarkan - Son Durak sözleri nedir? Tarkan - Son Durak şarkı sözleri sizlerle...
Tarkan - Son Durak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği Tarkan'a aittir.
TARKAN - SON DURAK ŞARKI SÖZLERİ
Tükettik biz ne varsa
Kalmadı hiç umut
Güneşli bakan o gözler
Şimdi bulut bulut
***
Boğazımda bir düğüm
Tutuldu aşk dilimde
Yıkıldı yere bir bir
Koca dağlar içimde
***
Çok istedim bu bir rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
Yok geri dönüşü yok dedi
Bu ayrılık kaderde yazılı dedi
***
Sana kal diyemiyorum
Gitme diyemiyorum
Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna
***
Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor bir daha
***
Bir çiçek gibi narin
İhmale gelmez aşk
Zaman denen hain
Ayırdı yolumuzu bak
***
Çok üzülüyorum inan
Belli etmesem de
Sessizce göz yaşlarım
Akar durur içime
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Tarkan - Son Durak şarkısı 18 Kasım 2022 Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 36 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer detaylar şöyle:
- Söz - Müzik: TARKAN
- Düzenleme: Ateş Berker Öngören
- Yapım: DMC - HittMüzik
- Mix - Mastering: Utku Ünsal
- Kayıt: Utku Ünsal, Elber Tutkuş