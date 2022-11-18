Tarkan - Son Durak şarkı sözleri! 'Son Durak' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Son Durak şarkı sözleri nelerdir? Tarkan - Son Durak sözleri nedir? Tarkan - Son Durak şarkı sözleri sizlerle...

Tarkan - Son Durak şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz... Şarkının söz ve müziği Tarkan'a aittir.

TARKAN - SON DURAK ŞARKI SÖZLERİ

Tükettik biz ne varsa

Kalmadı hiç umut

Güneşli bakan o gözler

Şimdi bulut bulut

***

Boğazımda bir düğüm

Tutuldu aşk dilimde

Yıkıldı yere bir bir

Koca dağlar içimde

***

Çok istedim bu bir rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

Yok geri dönüşü yok dedi

Bu ayrılık kaderde yazılı dedi

***

Sana kal diyemiyorum

Gitme diyemiyorum

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

***

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor bir daha

***

Bir çiçek gibi narin

İhmale gelmez aşk

Zaman denen hain

Ayırdı yolumuzu bak

***

Çok üzülüyorum inan

Belli etmesem de

Sessizce göz yaşlarım

Akar durur içime

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Tarkan - Son Durak şarkısı 18 Kasım 2022 Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 36 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer detaylar şöyle: