Sevdanın Son Vuruşu sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu sözleri!

Tarkan Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Sevdanın Son Vuruşu sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu sözleri haberimizde...

TARKAN - SEVDANIN SON VURUŞU SÖZLERİ

Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu

Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu

Sen hiç böyle oldun mu

Baş eğdim yine aşka

Ama bu son saygı duruşu

Sen hiç böyle sevdin mi

Baş eğdim yine aşka

Ama bu son saygı duruşu

Seni karanlıklara bırakmak istemezdim

Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim

Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu

Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın

Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın

Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın

Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın

Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın

Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın

Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu

Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim

Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim

Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu

Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın

Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın

Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu