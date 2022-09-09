Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu sözleri!
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Sevdanın Son Vuruşu sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu sözleri!
Tarkan Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Sevdanın Son Vuruşu sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Megastar Tarkan'ın Yolla isimli şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısının sözleri ne? İşte, Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu şarkı sözleri! Tarkan - Sevdanın Son Vuruşu sözleri haberimizde...
TARKAN - SEVDANIN SON VURUŞU SÖZLERİ
Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu
Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu
Sen hiç böyle oldun mu
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
Sen hiç böyle sevdin mi
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu