Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırmıştı. Yoğunluğuyla dikkat çeken konser sonrasında Tarkan'ın konserden kazandığı miktarı bağışladığı ortaya çıktı. Peki, Tarkan nereye bağış yaptı? Tarkan kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

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Tarkan, İzmir konserinden elde ettiği geliri TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastarın konser yoğunluğuyla dikkat çekti. Günlerce konuşulan konser sonrasında Tarkan'ın konserden kazandığı miktarı bağışladığı ortaya çıktı. Peki, Tarkan nereye bağış yaptı? Tarkan kaç TL bağış yaptı? Detaylar haberimizde...

TARKAN NEREYE BAĞIŞ YAPTI?

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağını duyurdu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

TARKAN KAÇ TL BAĞIŞ YAPTI?

Önceki gün İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" demişti.