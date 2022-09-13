Megastar'ın gündem olan İzmir konseri sonrasında hayatı merak konusu oldu. Tarkan'ın nerede yaşadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Tarkan nerede yaşıyor? Tarkan Almanya'da nerede oturuyor? İşte detaylar...

Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırmıştı. Binlerce kişinin akın ettiği konsere dair görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Megastar'ın İzmir konseri sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Tarkan nerede yaşıyor? Tarkan Almanya'da nerede oturuyor? Detaylar haberimizde...

TARKAN NEREDE YAŞIYOR?

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek'le hayatını birleştirdikten sonra Almanya'ya taşınmaya karar vermişti. Megastar'ın oturma izni için Alman Başkonsolosluğu'na başvurduğu yönünde haberlerinin ortaya çıktığı dönem Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL'ye lüks villa satın aldığı konuşuluyordu.

TARKAN ALMANYA'DA NEREDE OTURUYOR?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın oturma izni için Alman Başkonsolosluğu'na başvurduğu haberlerinin yayınlandığı dönem eşinin ailesinin yaşadığı Duisburg'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Köln yakınlarında 3 milyon TL'ye 4 yatak odalı, bahçeli lüks villa satın aldığı haberleri yer alıyordu.