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Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta, nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi?

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Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta, nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi?

Heyecanla beklenen Tarkan konserine saatler kala vatandaşlar, Tarkan konseri ne zaman ve nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi? merak etti. Peki, 2022 İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? Tarkan konseri başladı mı? İşte detaylar...

Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konsere saatler kala konser detayları hakkında bilgiler merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı. Peki, Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta, nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi? Ayrıntılar sizlerle...

Tarkan'ın İzmir konseri 9 Eylül Cuma günü saat 21:00 'da başlayacak. Konser İzmir'in kurtuluşu nedeniyle ücretsiz olarak yapılacaktır.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Tarkan'ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.

Tarkan konseri bugün 9 Eylül Cuma günü saat 21:00 'da başlayacak.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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