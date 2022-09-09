Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta, nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi?

Heyecanla beklenen Tarkan konserine saatler kala vatandaşlar, Tarkan konseri ne zaman ve nerede 2022? Tarkan konseri bugün mü yarın mı? İzmir Tarkan konseri 9 Eylül'de mi? merak etti. Peki, 2022 İzmir Tarkan konseri saat kaçta başlayacak? Tarkan konseri başladı mı? İşte detaylar...