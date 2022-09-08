Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırdı. 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Megastar'ın konser vereceği alanda dev platform çökmesi üzerine Tarkan konseri iptal mi? sorusu merak konusu oldu. Peki, Tarkan konseri iptal mi? Tarkan konseri canlı izleniyor mu? Tarkan İzmir konseri ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Megastar Tarkan, İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser büyük ilgi uyandırdı. İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Megastar'ın konser vereceği alanda çıkan kaza sonrasında Tarkan konseri iptal mi? sorusu merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından Tarkan konseriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Tarkan konseri iptal mi? Tarkan konseri canlı izleniyor mu? Tarkan İzmir konseri ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TARKAN KONSERİ İPTAL Mİ?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser vereceği alanda dev platform çökmesi sonrasında 1 kişi yaralandı. Tarkan'ın konseri iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Tarkan konseriyle ilgili açıklamada bulundu. Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

TARKAN KONSERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Megastar Tarkan'ın konseri 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.