Tarkan konseri biletleri nereden alınır? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır?
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Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırdı. Peki, Tarkan konseri biletleri nereden alınır? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır? İşte detaylar...
Megastar Tarkan, İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser büyük ilgi uyandırdı. Ünlü şarkıcının konser biletlerinin nereden alınacağı merak konusu oldu. Peki, Tarkan konseri biletleri nereden alınır? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır? Detaylar haberimizde...
TARKAN KONSERİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Megastar Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek konseri İzmir'in kurtuluşu nedeniyle ücretsiz olarak yapılacaktır.
Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı, kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Konser vereceği sahnenin çöktüğü haberini yolda alan Megastar Tarkan'dan ilk paylaşım: Elimizden ne gelirse yapacağız İzmir gündem haberleri | İzmir'de çöken sahne havadan görüntülendi