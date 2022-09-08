Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırdı. 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Megastar'ın konser vereceği alanda dev platform çökmesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tarkan konser sahnesi neden yıkıldı? Tarkan İzmir konser sahnesi neden yıkıldı? Detaylar haberimizde...

TARKAN KONSER SAHNESİ NEDEN YIKILDI?

Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konser için prodüksiyon ekibi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve dün gece işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sahne çöktü.

TARKAN İZMİR KONSR SAHNESİ NEDEN YIKILDI?

İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle sahne çöktü. Megastar sahnenin çökmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.