Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi? Tarkan konseri bileti ne kadar? Tarkan konseri ücretsiz mi?
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Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konsere saatler kala biletlerin nerede alınacağı merak konusu oldu. Peki, Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır? Tarkan konseri ücretsiz mi? İşte detaylar...
Megastar Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırdı. Ünlü şarkıcının konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı. Konsere saatler kala biletlerin nereden nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır? Tarkan konseri ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...
TARKAN İZMİR KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Tarkan'ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı. Vatandaşların merakla beklediği konser İzmir'in kurtuluşu nedeniyle ücretsiz olarak yapılacaktır.
TARKAN KONSER BİLETİ NE KADAR?
Megastar Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek konseri İzmir'in kurtuluşu nedeniyle ücretsiz olarak yapılacaktır.