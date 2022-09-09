Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi? Tarkan konseri bileti ne kadar? Tarkan konseri ücretsiz mi?

Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konsere saatler kala biletlerin nerede alınacağı merak konusu oldu. Peki, Tarkan İzmir konseri ücretsiz mi? Tarkan İzmir konseri bileti nasıl alınır? Tarkan konseri ücretsiz mi? İşte detaylar...