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Tarkan İzmir konseri ne zaman? Tarkan İzmir konseri ücretli mi?

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Tarkan İzmir konseri ne zaman? Tarkan İzmir konseri ücretli mi?

Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman? Tarkan İzmir konseri ücretli mi?

Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu sosyal medyadan paylaşarak, açıkladı. . İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi. Peki, Tarkan İzmir konseri ne zaman? Tarkan İzmir konseri ücretli mi?

TARKAN İZMİR KONSERİ NE ZAMAN?

Megastar Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.

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