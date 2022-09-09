Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, sahnelere İzmir'de vereceği konserle dönmeye hazırlanıyor. Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sevenleriyle bir araya geliyor. Geçtiğimiz gün İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bunun üzerine "Tarkan konseri iptal mi olacak?" sorusu gündeme geldi. Peki, Tarkan İzmir konseri iptal mi edildi? Tarkan konseri iptal mi? Tarkan İzmir konseri olacak mı? Detaylar haberimizde..

TARKAN İZMİR KONSERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?



Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser vereceği alanda dev platform çökmesi sonrasında 1 kişi yaralandı. Tarkan'ın konseri iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Tarkan konseriyle ilgili açıklamada bulundu. Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sahnenin çökmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Tarkan, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.

TARKAN İZMİR KONSERİ OLACAK MI?

Megastar Tarkan'ın konseri 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.