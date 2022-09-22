İzmir'de verdiği konser sonrasında günlerce konuşulan Tarkan İstanbul'da konser verecek iddiaları gündeme geldi. Peki, Tarkan İstanbul konseri ne zaman, nerede olacak? İstanbul'da Tarkan konser verecek mi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Megastar Tarkan 9 Eylül'de İzmir'in Kurtuluşu kapsamında konser vermişti. Binlerce kişini katıldığı konser sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Büyük ilgi gören İzmir konserinin ardından Tarkan'ın İstanbul'da konser vereceği iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar Tarkan İstanbul konserinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Tarkan İstanbul konseri ne zaman, nerede olacak? İstanbul'da Tarkan konser verecek mi? Detaylar haberimizde...

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a konser vermesi için teklif götürdüğü iddia edildi.

İSTANBUL'DA TARKAN KONSER VERECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.