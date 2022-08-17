Tarkan'ın yeni şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan yeni şarkısının sözleri
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Megastar Tarkan'ın sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı. Tarkan'ın hayranları tarafından Tarkan yeni şarkı ne zaman çıkacak? Tarkan yeni şarkısının sözleri merak edildi.
Tarkan yeni şarkı ne zaman çıkacak? Megastar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcının hayranları Tarkan yeni şarkı ne zaman çıkacak? sorusunu Google'da araştırdı. İşte, Tarkan yeni şarkı sözleri!
TARKAN YENİ ŞARKI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini heyecanlandırdı.
"Geççek" ve "Yap bi güzellik" şarkılarının ardından yeni proje müjdesini veren Tarkan, "Yapıcam yakında yeni bir güzellik" ifadesini kullandı.
TARKAN YENİ ŞARKISININ SÖZLERİ
Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandıktan sonra sözleri haberimizde yer alacaktır.