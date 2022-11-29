Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan Halis Tevetoğlu'nun şarkıcı Tarkan'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Peki, Tarkan'ın kuzeni kim? Halis Tevetoğlu kimdir? Tarkan'ın kuzeni öldü mü?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Peki, Tarkan'ın kuzeni kim? Halis Tevetoğlu kimdir? Tarkan'ın kuzeni öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

TARKAN'IN KUZENİ KİM? HALİS TEVETOĞLU KİMDİR?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı feci kazada yaralananlardan birinin sanatçı Tarkan'ın kuzeni Halis Tevetoğlu olduğu öğrenildi.

TARKAN'IN KUZENİ ÖLDÜ MÜ?

Kazada Tarkan'ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan diğer kazazedelerde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek'in cenazesi morga kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.