Tören anında Tarkan'ın İnci Tanem adlı şarkısını söyleyen teğmenin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tarkan'a benzeyen sesi ile tüm beğenileri üzerine toplayan genç teğmenin videosu merakla aratılıyor. İşte Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyleyen Teğmenin videosu!

Tarkan'a benzeyen sesi ile tüm beğenileri üzerine toplayan genç teğmenin videosu merakla aratılıyor. Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde 'İnci Tanem' adlı şarkıyı seslendiren genç teğmenin videosu arama motorlarında aratılıyor. Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyleyen Teğmenin videosu izle! İnci Tanem söyleyen Teğmen izle!

İNCİ TANEM SÖYLEYEN TEĞMEN VİDEOSU!

Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde 'İnci Tanem' adlı şarkıyı seslendiren genç teğmenimizin videosu kısa sürede gündem oldu. Sesi ile kendisine hayran bırakan genç teğmenin videosu haberimizde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerimizin birbirinden farklı yetenekleri, göz kamaştırmaya devam ediyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde "İnci tanem" şarkısını seslendiren genç teğmenin sesi ise duyanları adeta mest etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri sadece savunma ve ataktaki gücüyle değil, sanat ve spor alanlarındaki başarısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç teğmenin söylediği "İnci tanem" şarkısı büyük beğeni topladı. Dinleyenin defalarca dinlemesini sağlayan şarkı ayın en çok izlenenleri arasına girdi.

Tarkan'ın genç teğmenin performansı için yorumu ise şöyle oldu;