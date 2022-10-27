Tarkan 29 Ekim'de konser verecek mi? Tarkan 29 Ekim İstanbul konseri var mı? Tarkan 29 Ekim konseri nerede?

Megastar Tarkan'ın İzmir konserinin ardından 29 Ekim'de İstanbul'da konser vereceği iddia edilmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala 29 Ekim'i Tarkan konseri ile geçirmek isteyen vatandaşlar Tarkan 29 Ekim'de konser verecek mi? Tarkan 29 Ekim konseri nerede? Merak ediyor. Peki, Tarkan 29 Ekim İstanbul konseri var mı?

Tarkan 29 Ekim'de konser verecek mi? Megastar Tarkan'ın İzmir konserinin ardından 29 Ekim'de İstanbul'da konser vereceği iddia edilmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala 29 Ekim'i Tarkan konseri ile geçirmek isteyen vatandaşlar Tarkan 29 Ekim'de konser verecek mi? Tarkan 29 Ekim konseri nerede? Merak ediyor. Peki, Tarkan 29 Ekim İstanbul konseri var mı? İşte detaylar...

TARKAN 29 EKİM KONSERİ VAR MI?

29 Ekim'de Tarkan'ın konser verip vermeyeceği ile ilgili kendi sosyal medya hesaplarından yapılmış henüz bir duyuru bulunmamaktadır.

TARKAN 29 EKİM'DE İSTANBUL'DA KONSER VERECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a konser vermesi için teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden veya Tarkan'dan bir duyuru gelmedi.

İBB'NİN 29 EKİM KONSERLER