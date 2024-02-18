TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU EKRANI araştırılıyor. Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlığının personel alımıyla ilgili paylaşımda bulundu. Yumaklı'nın paylaşımında, Bakanlığın istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları paylaşıldı. Peki, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU: Tarım Bakanlığı 1500 personel alımı başvuru İŞKUR ekranı 2024! Detaylar haberimizde...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU

Personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yayımlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU (LİNK)