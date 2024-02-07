Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından birçok kişi tarafından gözler Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına alım sonuçları henüz gerçekleştirilmedi.Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Buna göre tercihlerin yapılması için bugün son gün.

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." Ifadeleri yer aldı.