Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri ifşa etti. Et ve et ürünlerinden zeytinyağına, içeceklerden baharatlara kadar geniş bir yelpazede sağlığı tehdit eden 463 ürün listelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi 2024 merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa, tağşiş listesinde hangi marka ve ürünler var? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi...

Tarım Ve Orman Bakanlığı ifşa! Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı listede; insan sağlığını tehlikeye atan birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi. "Tek tırnaklı eti" ve "tohum yağları karışımı" gibi ihlallerin yer aldığı liste, tüketicilerin büyük ilgisini çekti. Köfteci Yusuf gibi bilinen markalar da listede yer aldı ve firmalar hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ifşa listesi, gıda güvenliğine yönelik yapılan denetimler sonucu oluşturuldu. Bakanlık yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve yasaların gerektirdiği şekilde üretim yapmayan firmaları tespit ederek bu firmaları deşifre etti. 2024 yılı itibarıyla yayımlanan liste, özellikle et ve et ürünleri grubundaki ihlallere dikkat çekiyor. Domuz eti karışımı ve tek tırnaklı hayvan eti gibi insan sağlığına zarar verebilecek unsurların birçok üründe yer aldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi

Bunun yanında zeytinyağına karıştırılan tohum yağları, içeceklerde tespit edilen ilaç etken maddeleri gibi tüketicilerin dikkat etmesi gereken birçok ürün listede ifşa edildi. Bakanlık, yapılan denetimlerde toplamda 463 farklı üründe uygunsuzluk tespit ederek bu ürünlerin piyasadan çekilmesini sağladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA LİSTESİ

Açıklanan listede öne çıkan firmalar arasında dikkat çekenlerden biri Köfteci Yusuf oldu. Bakanlık, köfte ve dana eti dönerde yapılan analizler sonucunda bu ürünlerde domuz eti tespit edildiğini açıkladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu ifşa sonrası firma iddiaları yalanlasa da, bakanlık raporları doğrultusunda gerekli işlemleri başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi

Bunun yanı sıra, diğer birçok markada da çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Örneğin, bazı alkolsüz içeceklerde gıdada kullanımına izin verilmeyen ilaç etken maddeleri bulunurken, peynirlerde küf önleyici olarak kullanılan natamisin maddesinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca zeytinyağı ürünlerinde, tohum yağları karıştırılması sebebiyle bazı markalar uygunsuz bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi

Bu durum, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini gösterirken, sahtecilikle mücadelede Bakanlığın kararlı duruşunu da ortaya koyuyor. Zeytinyağından et ürünlerine, baharatlardan süt ürünlerine kadar geniş bir ürün gamında yapılan denetimler sonucunda birçok firmanın ifşa edilmesi, gıda sektöründe sıkı kontrollerin devam edeceğine işaret ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAĞŞİŞ LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ifşa edilen ürün ve firmaların tam listesine "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bu site üzerinden vatandaşlar, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen gıda ürünlerini inceleyebiliyor. Liste, anlık olarak güncellenmekte ve yeni denetimler sonucu elde edilen veriler sürekli olarak sisteme eklenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi

Tüketiciler, bu platform aracılığıyla satın almayı düşündükleri ürünlerin güvenilirliğini kontrol edebilir, sağlıklarını tehdit edebilecek ürünlerden kaçınabilirler. Ayrıca, site üzerinden ihlal eden firmalar ve ihlallerin türleriyle ilgili detaylı bilgi almak da mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve ifşa edilen firmalara karşı yasal işlemlerin sürdürüleceğini belirtiyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı Soğuk Haber Zeytinyağı Ekonomi Yaşam Tarım

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı

 Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı

Servetinin yarısını kaybedip zirveden 10. sıraya geriledi
Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi

Cem Garipoğlu yeniden defnedilirken mezarının başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Türkiye Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? MasterChef Esra kimdir? Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Esra şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Tahsin şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Semih Kılıçsoy için Milli Takım'a niye çağırmışlar diyen kim? Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi? Türkiye Portekiz maçı CANLI izle! (U20) Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE PORTEKİZ U20 CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.