Tarım Ve Orman Bakanlığı ifşa! Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı listede; insan sağlığını tehlikeye atan birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi. "Tek tırnaklı eti" ve "tohum yağları karışımı" gibi ihlallerin yer aldığı liste, tüketicilerin büyük ilgisini çekti. Köfteci Yusuf gibi bilinen markalar da listede yer aldı ve firmalar hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ifşa listesi, gıda güvenliğine yönelik yapılan denetimler sonucu oluşturuldu. Bakanlık yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve yasaların gerektirdiği şekilde üretim yapmayan firmaları tespit ederek bu firmaları deşifre etti. 2024 yılı itibarıyla yayımlanan liste, özellikle et ve et ürünleri grubundaki ihlallere dikkat çekiyor. Domuz eti karışımı ve tek tırnaklı hayvan eti gibi insan sağlığına zarar verebilecek unsurların birçok üründe yer aldığı belirlendi.

Bunun yanında zeytinyağına karıştırılan tohum yağları, içeceklerde tespit edilen ilaç etken maddeleri gibi tüketicilerin dikkat etmesi gereken birçok ürün listede ifşa edildi. Bakanlık, yapılan denetimlerde toplamda 463 farklı üründe uygunsuzluk tespit ederek bu ürünlerin piyasadan çekilmesini sağladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA LİSTESİ

Açıklanan listede öne çıkan firmalar arasında dikkat çekenlerden biri Köfteci Yusuf oldu. Bakanlık, köfte ve dana eti dönerde yapılan analizler sonucunda bu ürünlerde domuz eti tespit edildiğini açıkladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu ifşa sonrası firma iddiaları yalanlasa da, bakanlık raporları doğrultusunda gerekli işlemleri başlattı.

Bunun yanı sıra, diğer birçok markada da çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. Örneğin, bazı alkolsüz içeceklerde gıdada kullanımına izin verilmeyen ilaç etken maddeleri bulunurken, peynirlerde küf önleyici olarak kullanılan natamisin maddesinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca zeytinyağı ürünlerinde, tohum yağları karıştırılması sebebiyle bazı markalar uygunsuz bulundu.

Bu durum, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini gösterirken, sahtecilikle mücadelede Bakanlığın kararlı duruşunu da ortaya koyuyor. Zeytinyağından et ürünlerine, baharatlardan süt ürünlerine kadar geniş bir ürün gamında yapılan denetimler sonucunda birçok firmanın ifşa edilmesi, gıda sektöründe sıkı kontrollerin devam edeceğine işaret ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAĞŞİŞ LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ifşa edilen ürün ve firmaların tam listesine "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bu site üzerinden vatandaşlar, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen gıda ürünlerini inceleyebiliyor. Liste, anlık olarak güncellenmekte ve yeni denetimler sonucu elde edilen veriler sürekli olarak sisteme eklenmektedir.

Tüketiciler, bu platform aracılığıyla satın almayı düşündükleri ürünlerin güvenilirliğini kontrol edebilir, sağlıklarını tehdit edebilecek ürünlerden kaçınabilirler. Ayrıca, site üzerinden ihlal eden firmalar ve ihlallerin türleriyle ilgili detaylı bilgi almak da mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve ifşa edilen firmalara karşı yasal işlemlerin sürdürüleceğini belirtiyor.