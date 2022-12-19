Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne?
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Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara ne kadar personel alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....
Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alımı yapacak .ilana başvuru yapak isteyen vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki, ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara ne kadar personel alacak? Detaylar haberimizde....
Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
- Ziraat Mühendisi 167
- Ziraat Mühendisi 167
- Veteriner Hekim 107
- Gıda Mühendisi 14
- Su Ürünleri Mühendisi 4
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1
- Harita Mühendisi 7
- Avukat 7
- Diğer Teknik Personel (Kimyager) 3
- Sağlik Teknikeri 1
- Ziraat Teknisyen 1
- Büro Personeli 304
- Orman Muhafaza Memuru 48
- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 267
- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 201
- Destek Personeli (Şoför) 68
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