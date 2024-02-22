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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılında hedeflerini büyüttüğünü ve örnek olan bir ülke konumuna geldiğini belirtti. Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı açılışlarda ve konuşmalarda Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunma ve hizmet siyasetini benimseme vurgusu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik"

NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı " Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefler kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi inceleme açılışlarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir'de patates tohumu yetiştirilen laboratuvarı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı daha sonra Ürgüp ilçesinde Ak Parti seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Yumaklı, Türkiye yüzyılı vurgusunu yeniledi.

Ak Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız" dedi.

Bakan Yumaklı konuşmasına şöyle devam etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimiz Türkiye için, Türkiye'nin inşası için, Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız.

Türkiye'nin istiklalini, istikbalini koruma, yüceltme ve inşa etme gayretimiz bugün de ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Ben Türkiye'mizin çok farklı şehirlerine gidiyorum. Bu şehirlerin içerisinde hakikaten bu heyecanı, bu coşkuyu görüyorum.

Ancak biz hiçbir şekilde bu davada, bu uğurda Türkiye'ye hizmet ve eser siyasetinde katkılarımızla bu milletin, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle efendisi değil, hizmetkarıyız. Hizmetkarı olmaya geldik diyen bir anlayışla kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var.

Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefleri kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik

Milletimiz için daha fazla ne yapabiliriz? Biz bunun derdinde olduk. Bunun derdinde olmayanların, siyasette bu anlayışın bugün geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Onların bir arada olmasını sağlayan çimentoları menfaatleriydi. O menfaatleri ortadan kalktıktan sonra bugün ne masaları kaldı, ne vaatleri kaldı, ne de ittifakları kaldı, ne de bu ittifakları dikiş tuttu. Ne yaptıkları hesaplar doğru çıktı. Ne sosyal medya üzerinden bu milletin düşüncesine, bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışmaları nihayete erdi. Bunların hepsi o duvara çarpıp geri döndü. Çünkü bizim aziz milletimiz neticede samimiyeti, iş yapanı, vizyon sahibi siyasetçiyi her zaman gördü ve takdir etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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