Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Togg ile tur attı TOGG vatandaşlardan büyük ilgi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla beraber Togg ile tur attı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Togg ile tur attı

Togg vatandaşlardan büyük ilgi

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla beraber Togg ile tur attı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla beraber TOGG ile tur attı. Gençlere aracı tanıtan Kirişçi daha sonra Demokrasi İrade Meydanına geldi. Kirişçi, Kahramanmaraşlı vatandaşlarla bir araya gelerek TOGG'u tanıttı. Kirişçi, vatandaşlara aracı tanıtarak kaliteli ve donanımlı bir araç üretildiğini belirtti. Vatandaşlar, TOGG'a büyük ilgi gösterirken fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Gençler aracın çok iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Araç çok iyi. Kılıçdaroğlu yapamazsın dedi ama yaptı helal olsun. Reis'in arkasındayız. 14 Mayıs'ta oyumuz Cumhurbaşkanımıza inşallah."

Vatandaşlar Togg'un Türk milletinin gururu olduğunu belirterek, " Allah'ım hayırlı ve mübarek eylesin. Bu Türk Milleti'nin gururu. Allah'ım devletimizden milletimizden razı olsun. Reisimizi de Allah başımızdan eksik etmesin. Allah'ım benim ömrümden alsın reisin ömrüne versin. Bunun gibi daha nicelerini yapacak. Ben buna inanıyorum. Yeter ki Türk milleti reise sahip çıksın" dedi.