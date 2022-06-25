Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"
İhlas Haber Ajansı - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek" "En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır" "Türkiye'deki yangınların 100'de 88'i insan kaynaklıdır" "Bin 69 saat uçak uçuruldu.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"
"En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır"
" Türkiye'deki yangınların 100'de 88'i insan kaynaklıdır"
"Bin 69 saat uçak uçuruldu.
İhlas Haber Ajansı / Genel