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Tarım ve Orman Bakanı değişti mi, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Tarım ve Orman Bakanı değişti mi, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Yeni süreçte Kabinede bazı değişiklikler olabilir" dedi. Hükümet cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama olmazken, Erdoğan'ın son açıklamaları sorularını peşinden getirdi, Tarım ve Orman Bakanı değişti mi, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Kabinede esen değişim rüzgarlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede de değişiklik yapılabileceğini açıklaması gündem oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanı değişti mi, Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye siyasetinde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde gazetecilere kabine değişikliği ile ilgili yaptığı yorumlar, bu konuda kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Erdoğan, yeniliklere açık olduklarını ve parti yönetimi ile kabine arasında bazı değişikliklerin yapılabileceğini belirtti. Bu açıklamalar, değişimin yakın zamanda gerçekleşebileceği izlenimini yarattı?.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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