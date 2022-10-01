Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler nelerdir 2022? Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayı indirimleri hangi ürünlerde?
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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde Ekim ayına özel birçok üründe indirim yapıldı. Vatandaşlar, hangi ürünlerde kaç TL indirim yapıldı merak etti. Peki, Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler nelerdir 2022? Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayı indirimleri hangi ürünlerde? İşte tüm indirimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler nelerdir 2022?
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİ EKİM AYI İNDİRİMLERİ NELERDİR?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayında indirimli satılacak ürünlerin listesini, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma göre 5 litre Ayçiçek yağı 135 TL'ye kadar düşerken un, tavuk eti, kırmızı et ve temizlik ürünleri dahil birçok ürün indirime girdi.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.
İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:
- Elma Golden-Starking: 9,90 TL
- AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL
- TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL
- TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL
- ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL
- ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL
- Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL
- Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL
- Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL
- Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL
- TMO Ayçiçekyağı (5 litre) 135 TL
- TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL
- TKK un (1 kilo): 9,90 TL
- TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL
- Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
- TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL
- TK Tiryaki Siyah Çay ( 1 Kilo): 59,90 TL
- TMO Pirinç (2 Kilo): 27,50 TL
- TK Toz Şeker (2 Kilo) 34 TL
- TKK Kakaolu Fındık Kreması (500 Gr) 23,90 TL