Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler nelerdir 2022? Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayı indirimleri hangi ürünlerde?

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde Ekim ayına özel birçok üründe indirim yapıldı. Vatandaşlar, hangi ürünlerde kaç TL indirim yapıldı merak etti. Peki, Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler nelerdir 2022? Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayı indirimleri hangi ürünlerde? İşte tüm indirimler...