Tarım Kredi marketlerinde indirim devam ediyor mu? Tarım Kredi marketi ürün kataloğu!

Tarım Kredi marketlerinde indirim devam ediyor mu ve Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde araştırılıyor. Marketlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle eli boş dönen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı ile depo sayısı artırılacak. Tarım Kredi marketlerinde indirim devam ediyor mu? Detaylar haberimizdedir…

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİM DEVAM EDİYOR MU?

Ukrayna ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerindeki indirimlerle ilgili, "Şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorduğu 'Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimlerin kalıcı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.' Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım." dedi.

"TARIM KREDİ RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; 'aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle' falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek."

VATANDAŞLAR ŞUBELERE AKIN ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile birlikte enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinden indirimli ürün dönemi salı günü başladı. Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar, indirim uygulanan sarı etiketli ürünlere büyük ilgi gösterdi. Şeker, un, pirinç, ayçiçek yağı gibi birçok ürün, yoğun talep sebebi ile kısa sürede tükendi.

TARIM KREDİ MARKETİ İNDİRİM KATALOĞU

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, kâğıt peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezi, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun.