Tarım Kredi Marketleri fiyatları! Tarım Kredi Kooperatifi Ağustos ayı ürün fiyatları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi Ağustos ayı ürün fiyatları ne oldu? Tarım Kredi Marketleri fiyatları! İşte detaylar…

Et, içecek, peynir, tuvalet kağıdı, tavuk ve atıştırmalık gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel indirimler yapıldı. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Tarım Kredi Marketleri araştırılıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi Ağustos ayı ürün fiyatları ne oldu? Tarım Kredi Marketleri fiyatları! İşte detaylar…

TARIM KREDİ MARKETLERİ FIYATLARI

1-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan indirime dönük detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu.