Tarım Kredi Market Kataloğu 18-31 Ağustos 2023: Tereyağ, peynir, bakliyat, çay ve pek çok üründe indirim var mı?

Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin indirime gireceği merak ediliyor. Uygun fiyatlı olan Tarım Kredi Kooperatif marketleri 18-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında tereyağ, peynir, bakliyat, çay ve pek çok üründe indirim var mı sorusu araştırılıyor. Peki, Tereyağ, peynir, bakliyat, çay ve pek çok üründe indirim var mı? 18-31 Ağustos 2023 Tarım Kredi Market Kataloğu!