Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri indirim kampanyası başlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı destek çağrısı karşılık buldu. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında Tarım Kredi Market indirim başlatıyor. Ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yapılması bekleniyor. Peki, Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi nasıl? 2023 Ekim Tarım Kredi Kooperatifi indirime giren ürünler hangileri? İşte detaylar...

Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi! 2023 Ekim Tarım Kredi Kooperatifi indirime giren ürünler hangileri? Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktası bulunan Tarım Kredi marketlerinde indirim kampanyası başlıyor. Yeni kampanya kapsamında temel ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapılması bekleniyor. Peki, Tarım Kredi Market indirimli fiyat listesi nasıl? İşte Tarım Kredi Kooperatifi indirime giren ürünler hangileri?

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2023 EKİM

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde başlatılacak yeni kampanya kapsamında süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde indirim kampanyası devam edecek.

TARIM KREDİ İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirimler kaldığı yerden devam edecek. Buna ek olarak 16 Ekim'de yüzde 50'ye varan temel ürün indirimi başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MARKETLER İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATIYOR

Çağrıların ardından marketlerden peş peşe indirim açıklaması gelmişti. BİM, Ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını duyurmuştu. BİM, "Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Migros, 12 Ekim'den başlayarak Kasım sonuna kadar 15 bini aşkın üründe yüzde 20-50 indirim yapacağını duyurmuştu.

A101 de tüm ürün kategorilerinde düzenli indirim yapacaklarını duyurmuştu. ŞOK marketlerden de Ekim ayı boyunca her hafta en az 250 üründe olmak üzere toplam 1,000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapılacağı bilgisi paylaşıldı.