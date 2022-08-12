Tarım ve Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla marketlerde fiyat indirimine gitti. Marketlerdeki indirimler, 15 Ağustos Pazartesi'nden itibaren başlayacak. Tarım Kredi, ilk etapta 30'un üzerinde temel ürünün indirime gireceğini ve bu indirimlerin devam edeceğini aktardı. Peki, Tarım Kredi Market Et Fiyatları! Tarım Kredi Market ete indirim var mı?

Tarım Kredi Market et fiyatları merak ediliyor. Tarım ve Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla marketlerde fiyat indirimine gitti. Marketlerdeki indirimler, 15 Ağustos Pazartesi'nden itibaren başlayacak. Tarım Kredi, ilk etapta 30'un üzerinde temel ürünün indirime gireceğini ve bu indirimlerin devam edeceğini aktardı. Peki, Tarım Kredi Market Et Fiyatları! Tarım Kredi Market ete indirim var mı? İşte detaylar...

TARIM KREDİ MARKET ET FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerde indirim yapılması talimatını verdi. Dün de marketlerdeki büyükbaş hayvan etlerinin yüzde 30-35 arasında indirimle satılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ardından Tarım Kredi'den konuyla ilgili açıklama geldi. Kooperatif, 15 Ağustos Pazartesi'nden itibaren marketlerinde 30'un üzerinde temek üründe indirim uygulanacağını açıkladı.

"KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 ARASI İNDİRİM UYGULANACAK"

Erdoğan, kırmızı ette de indirim uygulanacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Biz laf değil iş üretiriz. Tarımdan istihdama, Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız."