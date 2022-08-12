Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren 30 ve üzeri üründe indirimli satış uygulanacak. İşte kalem kalem o ürünler...
- MAKARNA
- UN
- SALÇA
- PIRINÇ
- BULGUR
- MERCIMEK
- NOHUT
- FASULYE
- ŞEKER
- AYÇIÇEK YAGI
- ZEYTİNYAĞI
- TAVUK ÜRÜNLERİ
- TAM YAGLI SÜT
- YARIM YAGLI SÜT
- YUMURTA
- PEYNİR
- TEREYAGI
- BAL
- ZEYTIN
- ÇAY
- TÜRK KAHVESI
- PATATES
- KURU SOGAN
- KARPUZ
- KAVUN
- ÇAMAŞIR DETERJAN'
- BULAŞİK DETERJAN'
- ÇAMAŞİR SUYU
- SIVI SABUN
- PEÇETE
- RULO HAVLU
- KOLONYA
- BEBEK BEZ
Erdoğan, temel gıda ürünlerinin fiyatta başa baş satılacağını belirttikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." dedi.