Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürün satışı başlıyor. 15 Ağustos'tan itibaren 30 ve üzeri üründe indirimli satış uygulanacak. İşte kalem kalem o ürünler...

MAKARNA

UN

SALÇA

PIRINÇ

BULGUR

MERCIMEK

NOHUT

FASULYE

ŞEKER

AYÇIÇEK YAGI

ZEYTİNYAĞI

TAVUK ÜRÜNLERİ

TAM YAGLI SÜT

YARIM YAGLI SÜT

YUMURTA

PEYNİR

TEREYAGI

BAL

ZEYTIN

ÇAY

TÜRK KAHVESI

PATATES

KURU SOGAN

KARPUZ

KAVUN

ÇAMAŞIR DETERJAN'

BULAŞİK DETERJAN'

ÇAMAŞİR SUYU

SIVI SABUN

PEÇETE

RULO HAVLU

KOLONYA

BEBEK BEZ

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETİNDE YÜZDE 30 İLA 35 İNDİRİM OLACAK"

Erdoğan, temel gıda ürünlerinin fiyatta başa baş satılacağını belirttikten sonra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.

İNDİRİME GİRECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacağımız indirim, çok yakında gerçekleşecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya başlayacağız. Tüm ürünlerde neredeyse başa baş yani kar marjı çok düşük tutacak şekilde fiyat belirleniyor. Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjı düşük biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yağ, şeker, et gibi... Onlarda hatırı sayılır bir indirime gidiyoruz." dedi.