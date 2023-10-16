Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu: Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler? 16 Ekim- 2 Kasım hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16 Ekim ile 2 Kasım indirim kataloğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı indirim çağrısı ile Tarım Kredi marketleri yüzde 50'ye varan indirim kararı aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu ve Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler olduğu araştırılıyor. Peki, Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler? 16 Ekim- 2 Kasım hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu!

Tarım Kredi marketleri, ürünlerin fiyatını düşürdüğünü paylaşırken vatandaşlar 16 Ekim- 2 Kasım hangi ürünler indirimde olduğunu araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu ve Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler merak ediliyor. Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler? 16 Ekim- 2 Kasım hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu! Detaylar haberimizdedir…

TARIM KREDI MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." diyerek indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın hayat pahalılığını azaltmak için yaptığı çağrı sonrası Tarım Kredi marketleri yüzde 50'ye varan indirim kararı almıştı. Beklenen indirim bugün itibarıyla başladı.

16 EKİM- 2 KASIM HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, zeytin, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.