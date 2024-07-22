Tarım Kredi ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünleri tesislerimizde işleyerek veya işleterek Tarım Kredi Kooperatiflerinin yanı sıra Kooperatif Marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif aldığı yeni bir kararla 'atıksız alışveriş'i hayata geçiriyor. Tarım Kredi Kooperatif atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ NEDİR?

İlk şubesi Mart 2017'de açılan ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam etmektedir.

ATIKSIZ ALIŞVERİŞ NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından tasarlanan "Tarım Kredi Sıfır Marketi" konsepti sayesinden müşteriler, getirdikleri boş ambalajlarla alışveriş yaparak hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de uygun fiyatla ürün alabilecek.

Atık şişelerin toplandığı bir otomatın da markette bulunduğunu aktaran Kozan, buraya atılan şişe başına mağazadan yapılan alışverişlerde 50 kuruş indirim sağlandığını söyledi.