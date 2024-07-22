Üye Girişi
Haberler

Tarım Kredi Kooperatif atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Kredi Kooperatif'i, atıksız alışveriş konusunda bilgilendiriyor. Sıfır market alışverişi, çevreye zarar vermeden, atık oluşturmadan alışveriş yapma yöntemidir. Bu yöntemle hem ekonomik hem de çevreci bir alışveriş deneyimi yaşanabilir. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, market konseptine dair bilgilendirme yaptı.

Tarım Kredi ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünleri tesislerimizde işleyerek veya işleterek Tarım Kredi Kooperatiflerinin yanı sıra Kooperatif Marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif aldığı yeni bir kararla 'atıksız alışveriş'i hayata geçiriyor. Tarım Kredi Kooperatif atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ NEDİR?

İlk şubesi Mart 2017'de açılan ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam etmektedir.

Tarım Kredi Kooperatif'i atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

ATIKSIZ ALIŞVERİŞ NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından tasarlanan "Tarım Kredi Sıfır Marketi" konsepti sayesinden müşteriler, getirdikleri boş ambalajlarla alışveriş yaparak hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de uygun fiyatla ürün alabilecek.

Tarım Kredi Kooperatif'i atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

Atık şişelerin toplandığı bir otomatın da markette bulunduğunu aktaran Kozan, buraya atılan şişe başına mağazadan yapılan alışverişlerde 50 kuruş indirim sağlandığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatif'i atıksız alışveriş nedir? Tarım Kredi sıfır market alışverişi nasıl yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Alışveriş Çevre Gündem Eğitim Yaşam Ekonomi Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Akşehir, Beyşehir, Çumra 22-23 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! MARAŞ'TA YANGIN SON DAKİKA! Maraş-Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu, barajlar yüzde kaç dolu? Güncel İSKİ baraj doluluk oranı! 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi 22-23 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Alanya, Manavgat 22-23 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2024 l Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Gölbaşı, Beypazarı 22-23 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title