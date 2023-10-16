TARIM KREDİ İNDİRİM 16 EKİM: Tarım Kredi indirimli fiyat listesi! Yüzde 50 Tarım Kredi indirimli ürünler...

Tarım Kredi indirimli fiyat listesi 16 Ekim günü sorgulanıyor. Tarım Kredi indirim başladı mı? Tarım Kredi Kooperatifi temel ihtiyaç ürünlerine yönelik indirimi başlatıyor. Pirinçten peynire, yumurtadan salçaya birçok farklı üründe indirim bekleniyor. Alışveriş yapacak kişiler yüzde 50'ye varan Tarım Kredi indirim başladı mı sorusuna cevap arıyor. 16 Ekim Tarım Kredi indirimli fiyat listesi nasıl? İşte detaylar...

Tarım Kredi indirimli fiyat listesi 16 Ekim günü için araştırılıyor. Tarım Kredi indirim başladı mı sorusuna cevap aranıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve her noktasında hizmet veren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim kampanyası başlıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapılması bekleniyor. Fiyatların yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor. İşte, 16 Ekim Tarım Kredi indirimleri hakkında merak edilenler!

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 16 EKİM

Tarım Kredi Kooperatif Market'te satışa çıkacak indirimli ürünlerle ilgili liste bilgisi henüz yayınlanmadı.

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

TARIM KREDİ İNDİRİM BAŞLADI MI?

İndirim kampanyası 16 Ekim itibarıyla başladı. Kampanya 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

6-19 Ekim tarihlerini kapsayan indirim listesindeki ürünlerin fiyatları ise şu şekildeydi:

1 Litre Ayçiçek Yağı 39,00 TL

1 KG Osmancık Pirinç 35,25 TL

1 KG Yeşil Pirinç 32,90 TL

1000 Gram Tuzsuz Tereyağı 185.00 TL

350 Gram Eski Kaşar Peynir 79,90 TL

750 ML Üzüm Sirkesi 11,95 TL

500 Gram Elit Siyah Zeytin 44,50 TL

Gemlik Sele Salamura Siyah Zeytin 99,90 TL

600 Gram Tahin 54,90 TL

1000 Gram Taze Kaşar Peynir 185.00 TL

400 Gram Kasap Sucuk 117,90 TL

400 Gram Donuk Kıyma 96,90 TL

800 Gram Üzüm Pekmezi 59,90 TL

500 Gram Taze Peynir 57,90 TL

750 ML Limon Sosu 11,95 TL

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