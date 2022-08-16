Tarım Kredi indirime giren ürünler listesi!

Tarım Kredi marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30'dan fazla üründe indirime gitti. Dün itibarıyla 1400 Tarım Kredi marketinde başlatılan uygulama, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dün ve bugün mesainin başlamasıyla birçok kişi Tarım Kredi marketlerine akın etti. İşte, Tarım Kredi indirime giren ürünler listesi!