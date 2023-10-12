Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri?
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Tarım Kredi marketlerde indirim kampanyası başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye destek çağrısı karşılık buldu. Tarım Kredi marketlerinde temel ürünlere yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İndirimli ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri? İşte detaylar...
Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri? Türkiye'nin merakla beklediği indirim kampanyasında geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığına karşı marketlere destek çağrısı yapmıştı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler ise gıdadan temizliğe birçok üründe indirim kampanyası başlatacak.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde mevcut indirim kampanyalarına ek olarak 16 Ekim'de yeni bir kampanya başlayacak.
Yeni kampanyada süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye ulaşan indirim olacak.
Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde yapılan "manavda taptaze indirim" kampanyası sürecek.
Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in bulunduğu zincir marketler de yüzde 50'ye varan indirim yapacak.
Geçtiğimiz günlerde gıda perakendecileriyle toplantı yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası beklediklerini söylemişti.
Bakan Bolat, "Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.