Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri? Türkiye'nin merakla beklediği indirim kampanyasında geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığına karşı marketlere destek çağrısı yapmıştı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler ise gıdadan temizliğe birçok üründe indirim kampanyası başlatacak.

TARIM KREDİ İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde mevcut indirim kampanyalarına ek olarak 16 Ekim'de yeni bir kampanya başlayacak.

TARIM KREDİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Yeni kampanyada süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye ulaşan indirim olacak.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde yapılan "manavda taptaze indirim" kampanyası sürecek.

DİĞER MARKETLER DE KATILACAK

Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in bulunduğu zincir marketler de yüzde 50'ye varan indirim yapacak.

MARKETLERE İNDİRİM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde gıda perakendecileriyle toplantı yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası beklediklerini söylemişti.

Bakan Bolat, "Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

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