Tarım işçileri 23 Nisan'ı erik hasadı yaparken kutladılar

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde erik toplayan işçiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erik bahçesinde kutladı.

Sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Keben Mahallesi'nde erik bahçesinde erik toplayan işçiler, bahçede eriklerden '23 Nisan kutlu olsun' yazı dizisi oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını unutmayan tarım işçileri, bahçede hem erik toplayıp hem de 23 Nisan'ı kutladı.

23 Nisan'ı bahçede kutladıklarını belirten tarım işçilerinden Mehmet Ali Güngör, "Tarım işçilerimizle birlikte erik bahçemizde 23 Nisan'ı kutladık. Tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" dedi.