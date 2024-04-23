Üye Girişi
Haberler

Tarım işçileri 23 Nisan'ı erik hasadı yaparken kutladılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde erik toplayan işçiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erik bahçesinde kutladı. Tarım işçileri, bahçede eriklerden '23 Nisan kutlu olsun' yazı dizisi oluşturdu.

Tarım işçileri 23 Nisan'ı erik hasadı yaparken kutladılar

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde erik toplayan işçiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erik bahçesinde kutladı.

Sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Keben Mahallesi'nde erik bahçesinde erik toplayan işçiler, bahçede eriklerden '23 Nisan kutlu olsun' yazı dizisi oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını unutmayan tarım işçileri, bahçede hem erik toplayıp hem de 23 Nisan'ı kutladı.

23 Nisan'ı bahçede kutladıklarını belirten tarım işçilerinden Mehmet Ali Güngör, "Tarım işçilerimizle birlikte erik bahçemizde 23 Nisan'ı kutladık. Tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

23 Nisan Mersin Çocuk Tarım Genel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title