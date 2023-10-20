Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin ne zaman yapılacağını merak edenler Tarım destek ödemeleri ne zaman? Sorusunu araştırmakta. Peki, Tarım destek ödemeleri ne zaman? Tarım destek ödemeleri bugün yapılacak mı, saat kaçta yapılacak?

Tarım destek ödemeleri ne zaman? Sorusu, konu hakkında en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Çiftçinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı 75.8 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin tarihini verdi. Böylece merak edilmekte olan Tarım destek ödemeleri ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Tarım destek ödemeleri ne zaman? Tarım destek ödemeleri bugün yapılacak mı, saat kaçta yapılacak?

TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller, sertifikalı tohum üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Bakan Yumaklı 75.8 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını müjdeledi.