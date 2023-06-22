Tarım Bakanlığı Bakan yardımcıları kim? Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı?

Seçim sonrası yapılan kabine değişikliği ile birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı, sorusunun yanıtı merak edildi. Eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılığına kim atandı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seçim sonrasında yapılan kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalara göre, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA KİM ATANDI?

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde: