Başarılı hakem Tarık Ongun uzun yıllardır Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alıyor. Tarık Ongun kimdir ve nereli sevenleri tarafından araştırılıyor. 300'ten fazla futbol maçı yöneten Tarık Ongun kaç yaşında gündeme geliyor. Tarık Ongun kimdir? Tarık Ongun kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

TARIK ONGUN KİMDİR?

Tarık Ongun, 3 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında girdiği Kadıköy Anadolu Lisesinden 1990 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında kaleci mevkiinde futbol oynadı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Koç Üniversitesinde 1998 -1999 sezonunda Executive MBA okuyup mezun oldu.

Ekim 1994 – Ağustos 2005 tarihleri arasında Otoyol IVEC çalıştı. Ardından Ağustos 2005 – Kasım 2007 tarihleri arasında da MEDLINE Acil Sağlık Hizmetlerinde Satış Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2007 tarihinden itibaren de SOYAK YAPI A.Ş.de çalışmaya başlamıştır. Tarık Ongun, Koç Topluluğu'nda satış ve pazarlama alanında başladığı meslek hayatına 2007 yılından beri Soyak Yapı'da, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak devam etmektedir. Şimdiye kadar 13 ayrı projede 8.500 konut satan ve 3 kıtada, 35 ayrı ülkede, 300'den fazla futbol maçı yöneten Tarık Ongun, aynı zamanda profesyonel olarak hakemlik yapmaktadır. İstanbul bölgesinde Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev almaktadır. Tarık Ongun, 2010'dan bu yana hakem Cüneyt Çakır'ın ekibinde Bahattin Duran ile birlikte yer almaktadır. Hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 2018'in Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak. Aynı ekip 2014'de Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.

TARIK ONGUN KAÇ YAŞINDA?

Tarık Ongun 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tarık Ongun 49 yaşındadır.

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