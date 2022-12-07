Tarık Çelenk kimdir? Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk hayatı ve biyografisi!

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TARIK ÇELENK KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Mart 1961

(61 yaşında)

,Ekopolitik Düşünce Kuruluşu İcra Kurulu Üyesi

1961 Erzurum doğumlu olan A.Tarık ÇELENK, evli ve iki çocuk babasıdır. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi Enerji Bölümünden mezun olmasına rağmen, düşünce kuruluşları, politik psikoloji, üst düzey insan ilişkileri ve ortak değer yaratma konusunda uzmanlaşmıştır. Halen Ekopolitik Düşünce Kuruluşu İcra Kurulu Üyesidir.

Tarık Çelenk, 'Akil Adamlar' listesinde Akdeniz Bölge Sekreteri'dir.

GÖREV ALDIĞI KURULUŞLAR

1983-90 İstanbul Taşkızak Tersane Komutanlığı

1990-91 İstanbul Boğaz Komutanlığı

1991-96M.S.B. İnşaat Emlak Dairesi - Ankara

1996-98Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanlığı Tersanesi

1998-99 Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Başkanlığı - İstanbul

1999-2002 Eksun Gıda Sanayi Limited Şirketi – İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel

Müdürlük

2002-04İ.S.K.İ – İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi

2004-05Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı - AnkaraTeknik İşler Daire Başkan Yardımcılığı

2006-11Ekopolitik Düşünce Merkezi, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği – İstanbul,

Kurucu Başkanlık ve Koordinatörlük

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