Tarık Akan'ın büyük aşkıydı! Yeşilçam'ın kumral güzeli Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu gençlik dönemindeki pozlarını yeniden canlandırıyor. Yıllara meydan okuyan Bubikoğlu'nun son halini görenler "Adeta gençlik iksiri içmiş." yorumu yapıyor. Ah Nerede filminde Tarık Akan'ın büyük aşkı Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'da sayısız filme imza attıktan sonra mütevazı hayatına çekildi. Instagram'da aktif olan ünlü isim, verdiği pozlar ve yaptığı paylaşımlarla gündelik hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Oynadığı filmlerle ve duru güzelliğiyle Yeşilçam'a damgasını vuran ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, günümüzde sinemadan ve televizyon ekranlarından uzak duruyor. Yıllardır herhangi bir projede rol almayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. GÜlşen Bubikoğlu'nun son halini görenler ise yıllara meydan okuyan güzelliği karşısında şaşkına dönüyor.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam döneminde rol aldığı yapımlarda oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle adından sık sık söz ettirmişti. Milyonların sevgilisi haline gelen Gülşen Bubikoğlu, Aralık ayında 69 yaşına girecek.

Ünlü isim ilerlemiş yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çekiyor ve adeta yıllara meydan okuyor. Takipçileri için gündelik hayatından pozlar paylaşan Bubikoğlu'nun pozları gençlik yıllarını hatırlatıyor.

"GÜZELLİĞİNDEN HİÇ BİRŞEY KAYBETMEMİŞ"

Yeşilçam'ın kumral güzeli Bubikoğlu'nun son halini görenler "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" yorumunu yapıyor.

İşte, bir döneme damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu'nun 68 yaşındaki son hali...