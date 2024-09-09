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Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 9 Eylül tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 9 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 9 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 9 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

9 Eylül 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kabul edilen bu tarihte, Türk ordusu İzmir'e girdi ve Yunan işgali sona erdi. Bu olay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır.

9 Eylül 1948 - Kuzey Kore, Kim Il-sung liderliğinde resmi olarak kuruldu ve Kore Yarımadası'nda bölünme kesinleşti.

9 Eylül 1976 - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hayatını kaybetti. Mao'nun ölümü, Çin'de büyük siyasi ve sosyal değişimlerin başlangıcı oldu.

9 Eylül 1980 - Türkiye'nin eski başbakanlarından Nihat Erim, terör örgütü Dev-Sol tarafından öldürüldü.

9 Eylül 1991 - Tacikistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

9 Eylül 1993 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve İsrail, karşılıklı olarak birbirlerini tanıdıklarını açıkladılar. Bu gelişme, Ortadoğu barış sürecinde önemli bir adımdı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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