Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
8 Ekim, sadece bir takvim yaprağından ibaret değil; insanlığın hafızasında derin izler bırakan, adalet arayışının simgesi haline gelen anlamlı bir tarihtir. Bu gün, suskunluklara karşı yükselen bir sesin, hak ve hukuk mücadelesiyle örülmüş bir direnişin ifadesidir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

8 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde önemli toplumsal ve siyasal olayların yaşandığı bir tarihtir. Askeri müdahalelerden halkın sokaklara döküldüğü direnişlere kadar pek çok kritik gelişme bu gün gerçekleşmiş, tarihsel hafızada derin izler bırakmıştır. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1871 – İngiliz edebiyatçı Oscar Wilde, Dublin'de doğdu. (Doğum)
  • 1967 – Türkiye'de TRT 1 yayına başladı, ilk televizyon kanalı olarak hizmete girdi.
  • 1973 – Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi diplomatik kriz büyüyor.
  • 1995 – Türkiye'de İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde meydana gelen yoğun trafik sıkışıklığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandı.
  • 2010 – Türkiye'de ve dünyada birçok şehirde çevre ve iklim değişikliği protestoları yapıldı.

DOĞUMLAR

  • Oscar Wilde (1854) – İrlandalı oyun yazarı, şair ve yazar.
  • Matt Damon (1970) – Amerikalı aktör ve senarist.
  • Paul Simon (1941) – Amerikalı müzisyen ve söz yazarı.

ÖLÜMLER

  • Friedrich Engels (1895) – Alman filozof, sosyal bilimci, Marksist teorisyenin öncüsü.
  • Haldun Taner (1986) – Türk oyun yazarı ve edebiyatçı.
  • David Ogden Stiers (2018) – Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısı.
