Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

8 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde önemli toplumsal ve siyasal olayların yaşandığı bir tarihtir. Askeri müdahalelerden halkın sokaklara döküldüğü direnişlere kadar pek çok kritik gelişme bu gün gerçekleşmiş, tarihsel hafızada derin izler bırakmıştır. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1871 – İngiliz edebiyatçı Oscar Wilde, Dublin'de doğdu. (Doğum)

1967 – Türkiye'de TRT 1 yayına başladı, ilk televizyon kanalı olarak hizmete girdi.

1973 – Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi diplomatik kriz büyüyor.

1995 – Türkiye'de İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde meydana gelen yoğun trafik sıkışıklığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandı.

2010 – Türkiye'de ve dünyada birçok şehirde çevre ve iklim değişikliği protestoları yapıldı.

DOĞUMLAR

Oscar Wilde (1854) – İrlandalı oyun yazarı, şair ve yazar.

Matt Damon (1970) – Amerikalı aktör ve senarist.

Paul Simon (1941) – Amerikalı müzisyen ve söz yazarı.

ÖLÜMLER