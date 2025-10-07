Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

7 Ekim, takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihinde derin toplumsal ve siyasal izler bırakan gelişmelere sahne olmuştur. Bu tarih, kimi zaman askeri müdahalelerle, kimi zaman ise halkın sokağa döküldüğü direnişlerle hafızalara kazınmıştır. Bireysel eylemlerden küresel çapta etkiler yaratan krizlere kadar birçok önemli olayın yaşandığı bu gün, tarihsel bellekte özel bir yer tutar. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1571 — Lepanto Deniz Muharebesi gerçekleşti. Osmanlı donanması, Haçlı donanmasına karşı ağır kayıplar verdi.

1944 — Auschwitz toplama kampında Sonderkommando mahkûmları tarafından ayaklanma başlatıldı.

1949 — Doğu Almanya (Alman Demokratik Cumhuriyeti) kuruldu.

1959 — Sovyet uzay aracı Luna 3, Ay'ın karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi.

2001 — ABD ve İngiltere, Afganistan'a hava saldırısı başlatarak Afganistan Savaşı'nı başlattı.

2014 — Türkiye'de 6-7 Ekim olayları yaşandı. Kobani protestoları sırasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

2023 — Hamas, İsrail'e yönelik çok cepheli bir saldırı düzenledi. Çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve kriz derinleşti.

DOĞUMLAR

1931 — Desmond Tutu, Güney Afrikalı din adamı ve insan hakları savunucusu.

1952 — Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı.

1955 — Yo-Yo Ma, Amerikalı çellist.

1967 — Toni Braxton, Amerikalı şarkıcı.

1982 — Jermain Defoe, İngiliz futbolcu.

