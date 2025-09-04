İlk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, 4 Eylül ; hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi kırılma anları, toplumsal değişimler ve önemli tarihi gelişmelerle öne çıkan bir tarihtir. "4 Eylül'de ne oldu?" sorusunun yanıtı ve dikkat çeken olaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor. Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde neler oldu?

OLAY

476 – Batı Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı Romulus Augustulus tahttan indirildi; Odoacer "İtalya Kralı" olarak ilan edildi. Bu, Batı Roma İmparatorluğu'nun geleneksel olarak çöküşü olarak kabul edilir.

1919 – Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk, Sivas'ta bir kongre toplayarak Anadolu ve Trakya'nın geleceğine dair kararlar aldı.

1944 – II. Dünya Savaşı'nda, İngiliz 11. Zırhlı Tümen'i Belçika'nın Antwerp kentine girerek şehri kurtardı.

1998 – Google, Stanford Üniversitesi'nden Larry Page ve Sergey Brin tarafından resmen kuruldu.

2016 – Rahibe Teresa, Katolik Kilisesi tarafından "azize" ilan edildi.

DOĞUM

973 – Birûni, Fars kökenli ünlü bilim insanı ve gökbilimci.

1768 – François-Auguste-René Chateaubriand, Fransız yazar ve diplomat.

1824 – Anton Bruckner, Avusturyalı besteci.

1896 – Antonin Artaud, Fransız oyun yazarı, şair ve tiyatro sanatçısı.

1901 – Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair ve oyun yazarı.

1906 – Max Delbrück, Alman biyolog ve Nobel Ödülü sahibi.

1913 – Kenzo Tange, Japon mimar ve tasarımcı.

1934 – Clive Granger, Nobel Ekonomi Ödüllü ekonomist.

1953 – Fatih Terim, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör.

1956 – Blackie Lawless, Amerikalı müzisyen.

1981 – Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

1981 – Lacey Mosley, Amerikalı şarkıcı (Flyleaf grubu).

1984 – Camila Bordonaba, Arjantinli oyuncu ve model.

