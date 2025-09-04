Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde neler oldu?
4 Eylül, takvim yaprağında sade bir gün gibi görünse de, geçmişin derin izlerini taşıyan, dünya tarihinin yönünü etkileyen olaylara tanıklık etmiş anlamlı bir tarihtir. Kimi zaman savaşın gölgesinde kalan, kimi zaman barışın ve değişimin umutla doğduğu bu gün, insanlık hafızasında silinmeyecek izler bırakmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde neler oldu?
İlk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, 4 Eylül ; hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi kırılma anları, toplumsal değişimler ve önemli tarihi gelişmelerle öne çıkan bir tarihtir. "4 Eylül'de ne oldu?" sorusunun yanıtı ve dikkat çeken olaylar, haberimizin devamında sizleri bekliyor. Tarihte bugün ne oldu? 4 Eylül tarihinde neler oldu?
OLAY
- 476 – Batı Roma İmparatorluğu'nun son hükümdarı Romulus Augustulus tahttan indirildi; Odoacer "İtalya Kralı" olarak ilan edildi. Bu, Batı Roma İmparatorluğu'nun geleneksel olarak çöküşü olarak kabul edilir.
- 1919 – Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk, Sivas'ta bir kongre toplayarak Anadolu ve Trakya'nın geleceğine dair kararlar aldı.
- 1944 – II. Dünya Savaşı'nda, İngiliz 11. Zırhlı Tümen'i Belçika'nın Antwerp kentine girerek şehri kurtardı.
- 1998 – Google, Stanford Üniversitesi'nden Larry Page ve Sergey Brin tarafından resmen kuruldu.
- 2016 – Rahibe Teresa, Katolik Kilisesi tarafından "azize" ilan edildi.
DOĞUM
- 973 – Birûni, Fars kökenli ünlü bilim insanı ve gökbilimci.
- 1768 – François-Auguste-René Chateaubriand, Fransız yazar ve diplomat.
- 1824 – Anton Bruckner, Avusturyalı besteci.
- 1896 – Antonin Artaud, Fransız oyun yazarı, şair ve tiyatro sanatçısı.
- 1901 – Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair ve oyun yazarı.
- 1906 – Max Delbrück, Alman biyolog ve Nobel Ödülü sahibi.
- 1913 – Kenzo Tange, Japon mimar ve tasarımcı.
- 1934 – Clive Granger, Nobel Ekonomi Ödüllü ekonomist.
- 1953 – Fatih Terim, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör.
- 1956 – Blackie Lawless, Amerikalı müzisyen.
- 1981 – Beyoncé, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.
- 1981 – Lacey Mosley, Amerikalı şarkıcı (Flyleaf grubu).
- 1984 – Camila Bordonaba, Arjantinli oyuncu ve model.
ÖLÜM
- 1063 – Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu.
- 1522 – Kara Mahmut Reis, Türk denizci.
- 1907 – Edvard Grieg, Norveçli besteci.
- 1944 – Erich Fellgiebel, Hitler'e karşı suikast girişimiyle bağlantılı Alman general (idam edildi).
- 1963 – Robert Schuman, Fransız politikacı ve Avrupa Birliği'nin kurucularından.
- 1965 – Albert Schweitzer, Alman doktor, filozof ve Nobel Barış Ödülü sahibi.
- 1965 – Mahmut Moralı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.
- 1967 – Ali Mümtaz Arolat, Türk şair.
- 1985 – Cebrail Allaf, Süryani Kadim Cemaati'nin ruhani lideri.
- 1989 – Georges Simenon, Belçikalı polisiye yazarı (Inspector Maigret yaratıcısı).
- 1990 – Turan Dursun, Türk yazar ve düşünür.
- 1997 – Aldo Rossi, İtalyan mimar ve tasarımcı.
- 2003 – Tibor Varga, Macar kemancı.
- 2006 – Steve Irwin, Avustralyalı doğa belgeselcisi ("Crocodile Hunter").
- 2006 – Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu ve yönetici.